A to niespodzianka! Radek Sikorski ceni prof. Pawłowicz. Za co? Za to czego brakuje Platformie Obywatelskiej

Trudno w to uwierzyć, ale Radosław Sikorski, do niedawna czołowa postać Platformy Obywatelskiej oświadczył, że ceni Krystynę Pawłowicz, którą zresztą ironicznie nazywa była profesor.

Sikorski ceni najbardziej wojowniczą postać PiS, za… szczerość.

Cenię byłą profesor za to, że mówi to, co reszta PiS myśli, ale boi się powiedzieć. https://t.co/FYmJsydff7 — Radosław Sikorski (@sikorskiradek) 2 maja 2018

Ex minister rządu Tuska uznał, że prof. Pawłowicz powiedziała to, co PiS myśli o Unii i ceni ją za szczerość. Nic dziwnego – szczerość jest w Platformie Obywatelskiej towarem deficytowym.

Źródło: Twitter Radosława Sikorskiego