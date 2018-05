Ale numer! Ajatollah jest niepocieszony. Dziewczyny przechytrzyły strażników moralności [VIDEO]

Persjanki i inne obywatelki Iranu mają bardzo ograniczone swobody w swoim kraju. Niedawno wycięły niezły numer strażnikom moralności i udały się na mecz piłki nożnej.

Od czasu zwycięstwa islamskiej rewolucji w Iranie, kobiety nie mają prawa wstępu na mecze piłki nożnej. Oficjalnie nie mają one prawa siedzieć przy mężczyznach, oglądać ich w krótkich spodenkach i wysłuchiwać wulgaryzmów.

Podczas meczu piłkarskiego o mistrzostwo Iranu pomiędzy liderem Persepolis Teheran i Sepidrood Rasht, kibicki tej pierwszej drużyny przechytrzyły porządkowe służby i weszły na stadion.

Dziewczyny kupiły sztuczne brody, wąsy i peruki, a zamiast tradycyjnych czadorów założyły jeansy i koszulki swojej drużyny. Dziewczyny nie tylko dostały się na stadion, ale też głośno kibicowały swojej drużynie.

5 girls sneak in Azadi Stadium in disguise to celebrate Persepolis championship in Iran's Persian Gulf Pro League pic.twitter.com/7VgUi4aQmA

— Sobhan Hassanvand (@Hassanvand) 28 kwietnia 2018