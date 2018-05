Koniec ciepłej i słonecznej majówki? Polarnomorskie powietrze nad Polską [PROGNOZA POGODY]

Północna część Polski, będą w zasięgu klina wyżu znad Rosji. Na południu naszego kraju będzie zalegała strefa ciepłego frontu atmosferycznego z gorącym, zwrotnikowym powietrzem. Północne rejony będą w chłodniejszym, polarnym morskim powietrzu.

W środę w województwach północno-wschodnich zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, okresami przelotne opady deszczu, a na południu i lokalnie w centrum miejscami burze. Prognozowana wysokość opadów w czasie burz do 15 mm, a na Podkarpaciu lokalnie do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 16 st. na Pomorzu, 22 st. w centrum, do 28 st. na Podkarpaciu, chłodniej na wybrzeżu: od 13 st., do 15 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W nocy w województwach południowo-wschodnich zachmurzenie małe umiarkowane, tylko na Podkarpaciu początkowo duże i miejscami zanikające burze. Na pozostałym obszarze kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu, a na zachodzie, Pomorzu i Kujawach lokalnie także burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm.

Temperatura minimalna od 8 st., 10 st. na północnym zachodzie do 15 st. na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni i wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 65 km/h.

W czwartek na południowym wschodzie zachmurzenie małe i umiarkowane. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, a w pasie od Śląska przez centrum, Mazowsze po Warmię, Mazury i Podlasie burze, lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm, a na Śląsku Górnym miejscami do 25 mm.

Temperatura maksymalna od 18 st., 19 st. na zachodzie i Pomorzu do 29 st. na południowym wschodzie, chłodniej na wybrzeżu: miejscami 16st., 17°C. Wiatr słaby i umiarkowany, w czasie burz w porywach do 80 km/h, na wschodzie z kierunków południowych, na zachodzie kraju zachodni.

W środę w Warszawie zachmurzenie umiarkowane, okresami wzrastające do dużego. Temperatura maksymalna 23 st. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni i wschodni.

W nocy zachmurzenie umiarkowane. Możliwe słabe, przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu oraz burze. Możliwy grad. Prognozowana suma opadów w burzach do 20 mm. Temperatura maksymalna 28 st. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, wieczorem skręcający na północny. W czasie burz porywy wiatru do 80 km/h.

Źródło: PAP