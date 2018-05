Niech się święci 1 Maja. Bandy lewaków w całej Europie uczciły Święto Pracy [VIDEO]

W wielu europejskich miastach doszło do starć policji z hordami lewaków atakującymi funkcjonariuszy i niszczącymi cudze mienie. W samym Parzyzu przez cały dzień trwały walki na ulicach. Lewacy skrzykują się i w środę wieczór chcą wywołać rozruchy w Dzielnicy Łacińskiej.

Do największych burd doszło w Paryżu. Tam policja praktycznie w całym mieście przez cały dzień walczyła z bandami lewaków.

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych szacuje, że około 1200 zamaskowanych osobników atakowało policjantów, demolowało miasto, wzniecało pożary.

Do największych rozrób doszło w okolicy Dworca Austerlitz, na bulwarze Bastylii i przy Place d Italie.

Opozycja krytykuje policję za niezdecydowaną postawę i pobłażliwość.

– Tak wygląda autorytet Macrona, tego papierowego tygrysa” – powiedział deputowany prawicowej partii Republikanie (LR) Eric Ciotti. Działaczka tego ugrupowania, była minister Nadine Morano wezwała zaś ministra spraw wewnętrznych Gerarda Collomba, by ustąpił ze stanowiska.

„Klęską państwa” nazwał „straszliwe sceny” na ulicach przewodniczący LR Laurent Wauquiez i wezwał do „natychmiastowej odbudowy władzy”.

Zarzuty odpiera minister spraw wewnętrznych Gerard Collomb.

Tymczasem lewacy znów skrzykują się, by w środę wieczorem wszcząć kolejne burdy w Dzielnicy Łacińskiej.

Do strać z lewakami doszło także w Berlinie i Chemnitz. W Szwecji banda lewaków i kurdyjski komunistów zaatakowały i pobiły przypadkowego przechodnia, który rzucił jaką uwagę pod adresem demonstrujących.

Poniżej nagrania ilustrujące jak lewacy świętowali 1 Maja.

Paryż Francja.

🆘‼🤬🔥 #France: that was yesterday’s 1st May in #Paris: antisocial left-extreme rampage and destroy countless windows and ignite shops, demolish and burning vehicles, also attacking the police. How well that the governments in Europe fight the right-winger. pic.twitter.com/PqXDM7cnnV — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 2 maja 2018

🆘‼😱🔥 #France: Civil war-like conditions. The 1st of May at the French roads, at the Pont d’Austerlitz in #Paris, masked left-wing rabble attacked a branch of #McDonalds with stones & iron rods, until the window panes shattered, then they smeared the walls. via @Charlesbaudry pic.twitter.com/MccJC7taeD — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 1 maja 2018

Francja Rennes

Niemcy. Chemnitz

🆘‼😂👮‍♂️ #Germany: The 1st of May in the German City of #Chemnitz, the rabble of the #Antifa tried to break the police blockade to a rally of right-wing patriots. And for that, they get a proper spanking with batons by the Riot police. 19 seconds of pleasure! Haha! pic.twitter.com/HlrlheQF8z — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 1 maja 2018

Niemcy, Berlin

Szwecja, Sztokholm

🆘‼🤬🔥 #Sweden: the 1st May at the Swedish! The rabble of the left-extreme Swedish #Antifa in conjunction with Kurdish PKK sympathizers attack a patriotic Swedish man who is on the verge of protests. He was knocked down & kicked by a large group. Oh wait, you cowardly fellows! pic.twitter.com/A0ud1ClShK — Onlinemagazin (@OnlineMagazin) 2 maja 2018

