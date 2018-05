Niemiecka policja w akcji. Próbowali deportować imigranta, ale ten został odbity przez kolegów

Funkcjonariusze próbowali deportować 23-letniego imigranta. Odbiło go jednak 200 kolegów ze schroniska i policja musiała uciekać.

Trzy radiowozy policji zajechały w poniedziałek do schroniska w Ellwangen w Badenii-Wirtembergii, by zatrzymać imigranta Demokratycznej Republiki Konga, który miał być deportowany. Funkcjonariusze wyprowadzili go skutego z budynku i wtedy zostali zaatakowani przez grupę około 200 imigrantów.

Przybysze otoczyli samochody i zaczęli je niszczyć. Krzyczeli i grozili policjantów żądając wypuszczenia Kongijczyka.

Policjanci, jak twierdzą, nie miel szans na wezwanie posiłków, bo tłum był coraz bardziej agresywny, a przyjazd dodatkowych policjantów zająłby zbyt dużo czasu. W końcu wystraszeni funkcjonariusze wypuścili imigranta i zniszczonymi samochodami uciekli spod schroniska.

Niemcy mają ogromne kłopoty z deportowaniem imigrantów. Bardzo dużo czasu zajmują procedury, a imigranci potrafią skutecznie z nich korzystać.

Wielu przybyszy nie ma dokumentów, więc nie wiadomo gdzie ich wywozić. Brakuje samolotów i pilotów. Ci często odmawiają i nie chcą latać. Według wielu raportów Niemcy nigdy nie rozwiążą problemów deportacji. Liczba osób, które powinny być odesłane rośnie w większym tempie niż tych, których udało się deportować.

