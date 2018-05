Piękny Dzień Flagi RP a odszczepieńcy z Platformy i Nowoczesnej rozdawali flagi… Unii Europejskiej

W środę, w Dniu Flagi RP, odszczepieńcy z PO i Nowoczesnej rozdawali na Placu Zamkowym w Warszawie flagi Unii Europejskiej.

Nawet w dniu Flagi RP zaprzańcy z opozycji nie mogli sobie odpuścić i obok flag Polski rozdawali flagi UE.

W akcji uczestniczyli m.in. przewodnicząca Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer oraz szef warszawskich struktur tej partii Sławomir Potapowicz; z PO: wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska oraz kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski.

„Bardzo nam się podoba Dzień Flagi. To takie radosne święto, które przypomina nam, czym jest patriotyzm” – mówiła PAP szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Podkreśliła, że dla Nowoczesnej, patriotyzm to dbanie o interesy gospodarcze kraju, bezpieczeństwo obywateli, mądrą szkołę, dobrą ochronę zdrowia, czy budowanie sojuszy międzynarodowych.

Dlaczego obok obok polskich flag totalni rozdawali także flagi UE? Jak mówiła Lubnauer, ma to związek z 14. rocznicą wejścia Polski do Unii Europejskiej, którą obchodziliśmy 1 maja. „Bliskie są nam wartości UE. Uważam, że tak, jak ważna jest flaga Polski, tak ważna jest nasza przynależność do UE” – podkreśliła.

Dzień Flagi RP ustanowiono w 2004 roku. Historycznie polskie barwy narodowe wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego. W symbolice polskiej flagi biel pochodzi od bieli orła, będącego godłem Polski i bieli Pogoni – rycerza galopującego na koniu – godła Litwy. Oba godła znajdują się na czerwonych tłach tarcz herbowych. Na naszej fladze biel znalazła się u góry, ponieważ w polskiej heraldyce ważniejszy jest kolor godła niż tła.

Źródło: PAP