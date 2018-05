Cejrowski miażdży komunistyczne święto. „Niech sobie pierwszego ubecja wiesza swoje czerwone szmaty”

Wojciech Cejrowski na Facebooku podzielił się swoimi refleksjami na temat świąt obchodzonych przez Polaków na początku maja. Zdradził, że na każdej jego posesji biało-czerwona flaga powiewa przez cały rok, poza jednym dniem, kiedy ściąga ją do prania. Robi to w Święto Pracy, które uważa za komunistyczne i ostentacyjnie go nie obchodzi. W jego firmie to normalny dzień pracy.

Teraz już wolno się legalnie oflagować kiedy kto chce, więc kilka lat temu postawiłem maszty i polska flaga łopoce na każdej mojej posesji – pisze dziennikarz.

Zdejmuję ją raz w roku do prania. Robię to 1. maja – bo mnie komunistyczne obchody wkurzają. Niech sobie pierwszego ubecja wiesza swoje czerwone szmaty, ale od biało-czerwonej KOMUCHY WON. („Raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę.”) – kontynuuje swój wywód.

Pierwszego nigdy nie wieszałem flagi, a na pochody nie chodziłem. I w mojej firmie pierwszy maja to jest normalny dzień pracy, a nie żadne święto, bo WSZYSCY WON oznacza pozbywanie się komuny z życia, czyli nie obchodzimy świąt niepolskich, antypolskich. „Pogarda dla nich i pod nogi napluć, bo na tę gębę szkoda patrzeć.” – podkreśla w swoim wpisie Cejrowski.

