Internet nie zna litości! Roman Giertych – największy hipokryta Rzeczpospolitej [VIDEO]

Skala przemiany pana Jakiego z konserwatysty w libertyna zadziwia – napisał na Twitterze znany działacz LGBT Roman Giertych. Były minister zarzuca kandydatowi PiS, iż ten ze względu na wybory w stolicy zmienił poglądy. Adwokat zdaje się nie pamiętać o swojej przeszłości.

Jestem tu po to, by przeciwstawić się wstrętnym pederastom., Stop pedałowania!, Co do homoseksualizmu, to nie sądzę by rodzice chcieli, żeby na lekcja biologii uczono ich dzieci, że z pary dwóch samców mogą rodzić się dwa zwierzątka – bo to nieprawda – to tylko wybrane cytaty Romana Giertycha z lat 2006-2007.

Były minister edukacji uchodził swego czasu za jednego z najbardziej konserwatywnych polityków w kraju, a środowiska homoseksualne prowadziły z nim otwartą wojnę. Giertych przeszedł jednak ogromną metamorfozę. Oderwany od koryta zrewidował swoje nietolerancyjne poglądy.

Działacz LGBT, obrońca praw gejów i lesbijek, a także oskarżonego o przyjmowanie łapówek posła PO Stanisława Gawłowskiego. Roman Giertych to aktualnie jedna z bardziej aktywnych postaci w środowiskach opozycyjnych. Jest również amatorem ulicznej gimnastyki, co można zaobserwować na zamieszczonym poniżej materiale video.

Adwokat zaatakował na Twitterze Patryka Jakiego, którego oskarżył o fałszywą zamianę poglądów i próbę pokazania się w lepszym świetle. Wszystko po to, by zająć miejsce Hanny Gronkiewicz-Waltz.

Skala przemiany pana Jakiego z konserwatysty w libertyna zadziwia. Za chwilę jako wiceprezydenta wskaże Annę Grodzką, a tzw. prawicowe media będą piać z zachwytu, że Trzaskowskiego obszedł z lewej strony. — Roman Giertych (@GiertychRoman) 3 maja 2018

Jak widać, Giertych zupełnie wyparł z pamięci miniony okres swojego życia i w całości poświęca się walce o „nowoczesną i tolerancyjną” Rzeczpospolitą. Pełen hipokryzji atak został wyśmiany przez internautów, którzy pospieszyli byłemu ministrowi z pomocą, przypominając prezentowane jeszcze niedawno poglądy.

Romuś, opowiedz wszystkim jak się przechodzi drogę od konserwatysty do sprzedajnej łajzy. Ty znasz jedną taką ciekawą historię. No, nie daj się prosić… — Pan TaczankaNaStepie (@taczanka) 3 maja 2018

Podobno będzie w tancu z gwiazdami tańczył z rafalala. — Jack Tizer (@JackTizer) 3 maja 2018

Przyganiał kocioł garnkowi. Ale cóż się dziwić, wszak pieniądze od Tuska et consortes nie śmierdzą, prawda? — Paweł Hałajko (@PawelHalajko) 3 maja 2018

Źródło: Twitter/FB