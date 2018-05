Rafał Ziemkiewicz za referendum konstytucyjnym, ale pod jednym ważnym warunkiem

Rafał A. Ziemkiewicz popiera pomysł prezydenta, by w listopadzie br. przeprowadzić referendum w sprawie zmiany konstytucji. Publicysta stawia jednak warunki, bez których, jego zdaniem, całość zamieni się w bezwartościową papkę.

Dziś zapowiadam, że w przepisanym ustawą o referendum ogólnokrajowym terminie, złożę w Senacie odpowiedni projekt postanowienia prezydenta, czyli wniosek o przeprowadzenie referendum. Referendum, którego data będzie określona na 10 i 11 listopada 2018 r. – ogłosił w czasie przemówienia Andrzej Duda.

Jego słowa skomentował Rafał Ziemkiewicz, który już od dawna twierdzi, że obowiązująca Polsce Konstytucja jest wadliwa i posiada zbyt wiele niedopowiedzeń.

Co do mnie, jestem mocno za #Referendum2018 pod warunkiem ograniczenia go do zasadniczego pytania: czy ma rządzić konkretny człowiek, prezydent, wybrany w głosowaniu powszechnym, czy partie dogadujące w zaciszu koalicje. Wszystko ponadto jest rozmydlaniem i zamąceniem sprawy.

