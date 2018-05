Rosyjski myśliwiec rozbił się u wybrzeży Syrii. Kreml twierdzi, że nie trafiła go rakieta tylko… ptak

Według agencji medialnych, rosyjski myśliwiec rozbił się u wybrzeży Syrii, obaj piloci zginęli. Rosyjskie ministerstwo obrony podało, że dwumiejscowy, wielozadaniowy Su-30 spadł do Morza Śródziemnego niedługo po wystartowaniu z bazy lotniczej w Khmeimim.

Twitter obiegły fotografie wykonane z miasta portowego Jabla. Na zdjęciach widać unoszący się na niebie i wyrastający z morza słup dymu, w miejscu gdzie spadł samolot.

Zgodnie z oświadczeniem rosyjskiego ministerstwa obrony maszyna nie została zestrzelona. „Samolot nie został trafiony żadnym pociskiem” – donosi agencja RIA. Prawdopodobną przyczyną katastrofy było uderzenie ptaka w silnik.

Moskwa powiedziała, że ​​dwóch członków załogi do ostatniej chwili usiłowało ocalić samolot. Niestety Su-30 wpadł do morza razem z pilotami, którzy w wyniku katastrofy ponieśli śmierć.

Su-30 należy do najbardziej zaawansowanych maszyn w rosyjskim lotnictwie. Dziewiczy lot odbył w 2012 roku. W Syrii wykorzystano go do wystrzeliwania pocisków powietrze-ziemia w cele rebeliantów oraz eskortowania odrzutowców i bombowców strategicznych.

Rosja jest głównym sojusznikiem syryjskiego prezydenta Baszara Assada i posiada bazy wojskowe u wybrzeża Syrii.

#Russia|n Su-30SM has crashed into the sea off the coast of #Syria|n town of Jabla in Latakia. Both pilot & co-pilot/weapon systems officer(WSO) have died in the crash. Rus MoD:may have been caused by a bird hitting the engine.

1st in Rus service Su-30SM crash.

Imgs via @MGhorab3 pic.twitter.com/GDl4kt550f

— RussianDefence.com (@Russian_Defence) May 3, 2018