ZUS może zbankrutować. Korwin-Mikke: Napisałem to już w 1978 roku

W końcu w największych mediach w kraju pojawiają się informacje o tym, że Zakład Ubezpieczeń Społecznych może zbankrutować. Jak już wielokrotnie mówiłem, ZUS z pewnością jest organizacją przestępczą, ale nie można nazwać jej zorganizowaną – pisał Korwin-Mikke.

W kwietniu pojawiły się w mediach informacje, że zobowiązania państwa wobec emerytów wynoszą prawie 5 bilionów złotych! To oznacza, że ZUS jest winny każdemu (z uwzględnieniem dzieci i obecnych emerytów) prawie 130 tysięcy złotych.

Deficyt ZUS-u w tym roku wyniesie 50 miliardów złotych, za pięć lat wyniesie od 23 do 40 miliardów złotych więcej. O przyczynach deficytu mówi ekspert FOR, dr Aleksander Łaszek. To problem wynikający z istnienia „starego portfela” emerytur sprzed 1999 r. i zbyt hojnie wyliczonego kapitału początkowego – tłumaczy.

O tym, że za 40 lat ZUS zbankrutuje napisałem już w 1978 r. w podziemnej broszurze o ubezpieczeniach, pisałem także o tym z kilkadziesiąt razy w różnych pismach – komentuje Korwin-Mikke.

Były europoseł dodawał, że społeczeństwo mimo to nadal głosowało na te śmieszne partyjki złodziei, socjalistów, bandytów i agentów bezpieki (z dużą domieszką pospolitych durniów) zamiast na jedyną rozsądną partię.

Nie będzie pieniędzy na wysokie emerytury – prognozuje od lat prof. Robert Gwiazdowski. Ja już 40 lat temu pisałem, że ZUS musi zbankrutować! To nie było trudno przewidzieć. Ale żyjemy w d***kracji: kogo obchodziło, co będzie za 40 lat? Za 20 lat? Za 10 lat? Teraz, gdy bankructwo ZUS nastąpi za kilka lat, ludzie zaczynają się interesować – dodaje Korwin-Mikke.

