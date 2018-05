Dzisiaj pierwszy egzamin maturalny. Sesja potrwa do 25 maja

Sesja maturalnych egzaminów pisemnych potrwa od 4 do 23 maja; terminy egzaminów z poszczególnych przedmiotów wyznaczyła Centralna Komisja Egzaminacyjna. Egzaminy ustne potrwają od 7 do 25 maja; ich terminy każda szkoła ustala we własnym zakresie.

Na egzaminie pisemnym maturzyści zdają obowiązkowo język polski, matematykę, język obcy na poziomie podstawowym (chętni mogą je zdawać także na poziomie rozszerzonym). Muszą też obowiązkowo przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z przedmiotu do wyboru na poziomie rozszerzonym. Chętni mogą przystąpić do maksymalnie jeszcze pięciu egzaminów z przedmiotów do wyboru.

Wszyscy maturzyści muszą też przystąpić do dwóch obowiązkowych egzaminów ustnych – z języka polskiego i języka obcego nowożytnego. Maturzyści ze szkół dla mniejszości narodowych mają obowiązkowe także egzaminy pisemne i ustne z języka narodowego.

Egzaminy pisemne będą przeprowadzane rano – początek o godz. 9. i po południu – początek o godz. 14; po południu będą głównie egzaminy z przedmiotów rzadziej wybieranych przez maturzystów i z języków obcych na poziomie rozszerzonym.

Sesja maturalna rozpocznie się 4 maja rano od egzaminu pisemnego z języka polskiego na poziomie podstawowym. Tego samego dnia po południu przeprowadzony będzie egzamin z polskiego na poziomie rozszerzonym.

7 maja rano przeprowadzony zostanie egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu – z łaciny i kultury antycznej.

Na 8 maja zaplanowano egzamin z języka angielskiego (rano na poziomie podstawowym, po południu na poziomie rozszerzonym). W przypadku egzaminów z innych języków obcych dwa poziomy także będą przeprowadzane jednego dnia. Egzamin z niemieckiego będzie 15 maja, z rosyjskiego – 17 maja, z francuskiego – 18 maja, z hiszpańskiego – 21 maja, z włoskiego – 22 maja, a z języków mniejszości narodowych (białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) i języków regionalnych (kaszubskiego i łemkowskiego) – 23 maja.

9 maja rano uczniowie przystąpią do egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, po południu – z filozofii; 10 maja: rano – z biologii, po południu – z historii sztuki; 11 maja: rano – wiedzy o społeczeństwie, po południu – z informatyki; 14 maja: rano – z fizyki i astronomii, po południu – z geografii; 16 maja: rano – z chemii, po południu – z historii, 23 maja – po południu – z historii muzyki oraz wiedzy o tańcu (egzamin z wiedzy o tańcu zdają tylko maturzyści z wcześniejszych roczników, zdający maturę według starych zasad).

Termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 23 maja.

Szczegółowy kalendarz ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała tylko, że od 9 do 22 maja przeprowadzone mają być egzaminy z języka polskiego i języków mniejszości narodowych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego. Od 7 do 25 maja mają być przeprowadzone egzaminy z języków obcych nowożytnych.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 4 do 20 czerwca.

Wyniki matur zostaną ogłoszone 3 lipca.

Maturalne egzaminy poprawkowe pisemne przeprowadzone będą 21 sierpnia, a ustne 21-22 sierpnia.(PAP)