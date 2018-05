Jakubiak ostro o Żydach: „Dlaczego oni nas tak nienawidzą? Im chodzi o to, aby deprecjonować naród polski. Wymyślili sobie taki biznes pod nazwą antysemityzm”

Im chodzi o to, aby deprecjonować naród polski. Wymyślili sobie taki biznes pod nazwą antysemityzm i oni ten biznes prowadzą do dnia dzisiejszego. Teraz starają się nas trenować i ćwiczyć – stwierdził poseł Marek Jakubiak. Członek ruchu Kukiz’15 komentował sprawę ataku burmistrza Jersey City Stevena Fulopa na marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

Pytanie brzmi – dlaczego oni nas tak nienawidzą? Przecież większość tych ludzi, którzy nas nienawidzą, pochodzi od swoich rodziców, którzy zostali uratowani przez Polaków. O co tu chodzi? – stwierdził Jakubiak w czasie rozmowy w telewizji wpolsce.pl.

Poseł zauważył, że działką, na której stoi pomnik, zainteresował się najprawdopodobniej deweloper budowlany i właśnie z tego powodu ma on zniknąć. Problem powstał, kiedy najpierw Polonia, a następnie różne środowiska i politycy zaczęli bronić pomnika.

Dodał także: Dzisiaj Izrael skupia się, żeby Stany Zjednoczone wprowadzić w wojnę z Iranem. Tam są interesy geopolityczne ze strony Izraela. Ale Nowy Jork i całe środowisko żydowskie w Stanach Zjednoczonych chce od nas, różne są kwoty, od 60 do 100 miliardów złotych za spadki po których nie ma spadkobiorców

Jakubiak odniósł się również do niezwykle chamskiego i zupełnie niewytłumaczalnego ataku burmistrza New Jersey na Stanisława Karczewskiego: Mowa nienawiści, która wzięła się nagle po stronie pana burmistrza wobec marszałka Karczewskiego. Wyzywanie go od białych rasistów, od antysemitów. Od razu zadaliśmy sobie wszyscy pytanie – kim jest pan burmistrz? Okazuje się, że jest Żydem pochodzenia amerykańskiego, jego matka ocalała z Holokaustu.

Zdaniem posła Polska powinna twardo stać na stanowisku, że również jest ofiarą II Wojny Światowej i ten przekaz musi w końcu trafić do Izraela.

Źródło: wpolityce.pl