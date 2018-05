Jarosław Kaczyński w szpitalu! Czeka go poważna operacja

Prezes PiS Jarosław Kaczyński nie może już dłużej odwlekać leczenia. Stan prezesa jest na tyle poważny, że trafił do szpitala. I nie wygląda na to, by miał to być krótki pobyt. Świadczy o tym choćby waliza, którą przytaszczyli do szpitala ochroniarze Jarosława Kaczyńskiego – podaje „Fakt”. Dalej przeczytać można, że najbardziej prominentny polityk w Polsce „ledwo chodzi”.

Wcześniej pojawiły się informacje, że Kaczyński chodzi o kulach. Przyczyną jego poważnych problemów są problemy z kolanem. Wiadomo, że potrzebna jest operacja, ale prezes jeszcze nie podjął decyzji o zabiegu.

Możliwe, że kolejne wydarzenia polityczne odwiodą go od tego. Według „Faktu” Kaczyński ma bardzo poważne problemy z chodzeniem.

Szef PiS przebywa w szpitalu przy ul. Szaserów w Warszawie. Jeśli zdecyduje się na operację, to co najmniej 2 tyg. nie będzie mógł się poruszać.

Przez jakiś czas nie będzie mowy o przemówieniach na stojąco i innej aktywności politycznej wymagającej mobilności.

Ostatni raz publicznie pojawił się na konferencji prasowej dotyczącej prezentacji kandydatów na prezydentów największych miast. Przemówienie skończył bardzo szybko i nie został, aby odpowiedzieć na pytania dziennikarzy.

Źródło: „Fakt”