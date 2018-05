Kolor oczu może mieć wpływ na to jak się czujesz. Najnowsze badania naukowców

Kobiety z brązowymi oczyma dwukrotnie częściej niż inne panie czują się przygnębione podczas niesprzyjającej pogodzie. Naukowcy zbadali zależność między kolorem oczu a samopoczuciem.

Do takich wniosków doszedł profesor Lance Workman, z University of South Wales

Naukowcy którzy badali ten problem, stwierdzili, że osoby o ciemnych oczach są bardziej narażone na sezonowe zaburzenia afektywne (depresję sezonową) niż te o niebieskich oczach.

To ma być związane z faktem, że podczas krótszych dni ciemne tęczówki „wpuszczają” mniej światła słonecznego, co wpływa na produkcję „hormonu szczęścia” – serotoniny.

W związku z tym kobiety o ciemnych oczach bardziej narażone są na sezonową depresję.

Profesor Lance Workman, z University of South Wales, który przeprowadził badania, powiedział: „Jeśli jesteś kobietą o brązowych oczach, na podstawie naszego badania, jesteś dwukrotnie bardziej narażona na sezonowe zaburzenia afektywne niż niebieskooki mężczyzna”.

Same niebieskie oczy to efekt przebywania daleko od równika, to mutacja genetyczna sprzed ok. 10 000 lat. Doszło do niej, aby chronić mieszkańców północy przed utratą energii i depresją w miesiącach zimowych – tak uważają naukowcy.

Wyniki badań o wpływie koloru oczu na stan psychiczny podczas tzw. brzydkich dni zostały przedstawione na konferencji British Psychological Society – w których stwierdzono, że niebieskoocy ludzie są chronieni przed sezonową depresją, pochodzą z badania 175 osób w Wielkiej Brytanii i na Cyprze. Naukowcy przeprowadzili także ankietę wśród 2031 Brytyjczyków, która pokazała, że kobiety o 40 proc. częściej cierpią na sezonowe zaburzenia afektywne.

Źródło: Fakt24