Koniec upałów. Prognoza pogody na ostatnie dni długiego majowego weekendu

Czwartek przyniósł kres upalnej i burzowej aurze. Zamiast tego ma być słoneczna pogoda i nieco niższe wartości temperatury. W pewnych miejscach możliwe burze i przelotny deszcz.

-„Nad Europą utrzymują się dwa układy niżowe – jeden znajduje się nad Finlandią i Rosją, a drugi nad Włochami. To one kształtowały pogodę w czwartek.”Wczoraj występowały burze, bo między tymi niżami jest cały układ frontów atmosferycznych” – tłumaczył Tomasz Wasilewski na antenie TVN Meteo.

W piątek nad Danią i Niemcami znajduje się wyż, który sprawi, że będziemy się cieszyć słoneczną pogodą.

– „Wraz z tym wyżem idzie chłodniejsze powietrze, ale też dużo słonecznej pogody, a cały ten front zostanie zepchnięty dalej na wschód kontynentu”– dodaje prezenter.

-„Ten wyż przez sześć następnych dni będzie nam zapewniać pogodę słoneczną i stabilną” – dodał Tomasz Wasilewski.

Przez cały piątek na przeważającym obszarze kraju będzie pogodnie, słonecznie i bez opadów.

Jak podaję meteorolodzy ma to potrwać do południa (w pasie od Mazur przez Mazowsze i Łódzkie po wschodnią część Opolszczyzny, Śląsk, Małopolskę i Świętokrzyskie) będzie się mocnej chmurzyć i tutaj miejscami od czasu do czasu popada słaby, przelotny deszcz.

Przelotne opady deszczu oraz burze mogą wystąpić na południu i wschodzie naszego kraju. Porywy wiatru wówczas mogą osiągać 60 km/h, możliwy jest także grad.

Temperatura maksymalna wyniesie od 16°C na Pomorzu, w Wielkopolsce i Mazurach, około 20°C w centrum, do 24°C na Podkarpaciu. Chłodniej będzie na wybrzeżu: od 12°C do 14°C.

W sobotę zachmurzenie małe, na południowym wschodzie także umiarkowane, a w Karpatach okresami duże.

Temperatura maksymalna od 15 st., 17 st. na północnym wschodzie, do 18 st. w centrum i 23 st. na krańcach południowo-wschodnich. Chłodniej na wybrzeżu: od 10 st. do 14 st. Wiatr słaby i umiarkowany, na północnym wschodzie i wschodzie porywisty, północny i północno-wschodni.

W niedzielę będzie podobnie.

Nczas.com/ PAP/wp.pl/ TVN METEO