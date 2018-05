Nie chce Pomnika Katyńskiego, wspiera LGBT, atakuje Trumpa i życzy „choroszego dnja” – żydowski burmistrz Jersey City Steven Fulop

Atakuje Trumpa, odgryza się PiS-owcom i twierdzi, że jego jedynym celem jest budowa miejskiego parku. Stven Fulop, z pochodzenia węgierski Żyd, to również osoba wspierająca grupy LGBT oraz działająca w przedsięwzięciach finansowanych z kieszeni Georga Sorosa.

O istnieniu demokraty z New Jersey Polacy dowiedzieli się, kiedy na jaw wypłynęło, że władze miasta chcą zlikwidować jeden z najważniejszych pomników upamiętniających naszą historię w USA.

Kiedy sprawę chciał wyjaśnić marszałek Senatu Stefan Karczewski, amerykański polityk zaatakował go w bardzo niewybrednych słowach, nazywając m.in. rasistą i negacjonistą Holocaustu.

Konta społecznościowe Fulopa zaczęli atakować zwolennicy PiS-u, którzy oskarżyli go o działanie na zlecenie Moskwy i Putina. Amerykanin odciął się od oskarżeń, a przy okazji zaatakował prezydenta Trumpa nawiązując do niektórych kontrowersji obecnych w mediach.

Oh jeez. I got several of these so I’ll answer. No collusion, no payments, no porn star stories, no secret videos in Russian hotels. To be clear Putin is not involved. You got the wrong guy – that’s a different American. I just want to build a park. Khoroshego dnya https://t.co/LcDCIWOF2z

