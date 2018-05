Robert Gwiazdowski zbanowany za protest przeciwko komunistom. „Dear Twitter: Dziękuje za współpracę. Walcie się!”

Jeden z największych obrońców idei wolnorynkowych w Polsce, Robert Gwiazdowski został zablokowany przez administrację Twitter. Prawnik ogłosił na Facebooku, że ze względu na politykę serwisu, nie będzie kontynuował na nim swojej działalności. Sprawa najprawdopodobniej ma związek z protestem wobec świętowania 200-lecia urodzin Karola Marksa.

Z okazji 200 rocznicy urodzin Marksa hucznie obchodzonej w mediach społecznościowych, kogoś zacząłem denerwować. Pierwszy w kolejce do rozstania ustawił się Twitter, który już jakiś czas temu sam zmienił mi ustawienia mojego profilu i zamiast zdjęć wyświetlał komunikat: „multimedia zostały zablokowane ponieważ mogą zawierać treści, których NIE CHCESZ OGLĄDAĆ”. Nie: „możesz nie chcieć” tylko „nie chcesz”:) Teraz poszli dalej. No to pa – napisał na Facebooku Gwiazdowski.

Jego zdaniem blokada jest bezpośrednio związana z wyrażeniem sprzeciwu wobec obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Karola Marksa. Adwokat zamieścił na portalu link do listu, którego adresatami jest Jean-Claude Juncker oraz Komisja Europejska.

ZOBACZ: Poezja nawołująca do przemocy. Izraelski sąd wydał wyrok na palestyńską poetkę

Stanowi on protest wobec zapowiedzianego uczestnictwa szefa KE w obchodach urodzin Marksa, które odbywają się dziś (5 maja) w Trewirze. Juncker jest honorowym obywatelem tego miasta i m.in. dlatego został zaproszony na uroczystości.

Pełną treść listu można znaleźć Tutaj.

Wygląda na to, że najpopularniejsze media społecznościowe coraz poważniej traktują kwestię cenzury i sukcesywnie pozbywają się ludzi, którzy maja odwagę myśleć inaczej niż władze firm.

Źródło: Twitter/FB