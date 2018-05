Rosja to stan umysłu! Dziewczyna nic nie zrobiła, ale poniosła konsekwencje. Kaliningrad to nie Königsberg i nie wolno tak mówić w Aerofłocie

Rosyjskie linie lotnicze Aerofłot zwolniły stewardesę, która miała rzekomo nazwać Kaliningrad Königsbergiem.

Kaliningrad, czyli po polsku Królewiec, był przed wojną stolicą niemieckich Prus Wschodnich i nazywał się Königsberg.

Po wojnie został pierwotnie przyznany Polsce, ale ostatecznie Stalin uznał, że będzie należał do Związku Sowieckiego. Maszerujące polskie oddziały zostały zawrócone spod rogatek miasta.

Obecnie Kaliningrad jest stolicą obowodu o tej samej nazwie i rosyjską enklawą nad Bałtykiem u granic Polski.

Według informacji Witalija Tretiakowa, dziekana Wyższej Szkoły Telewizji Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego, podczas rejsu Moskwa-Kaliningrad w informacji dla pasażerów po angielsku, załoga nazwała miasto docelowe Königsbergiem, czyli pruskim Królewcem.

„W samolocie Aerofłotu Moskwa-Kaliningrad po rosyjsku ogłaszają, że samolot wykonuje rejs Moskwa-Kaliningrad. A po angielsku zaraz potem: rejs Moskwa-Königsberg. Słyszałem to na własne uszy podczas lotu 25 kwietnia. Czyżby Aerofłot mógł nazywać miasta Rosji tak, jak zechce?” – napisał Witalij Tretiakow.

Linie Lotnicze szybko odpisaly Tretiakowi: ” Witajcie Witalij! Przeprowadziliśmy kontrolę, informacje się potwierdziły. Stewardessa zostanie zwolniona. Dziękujemy Panu za sygnał.”

Pasażerowie jednak twierdzili, że to powiedział pilot, a nie stewardessa.

Будем надеяться, что вы не наказали невиновного. — Vitaly Tretyakov (@v_tretyakov) 28 kwietnia 2018

W końcu Trietiakow się zreflektował: „Nie wiem, czy rzeczywiście odpowiedział mi Aerofłot, ale za co zwalniać stewardessę? To był komunikat dowódcy statku powietrznego i był przeczytany męskim głosem. Stewardesy niczego takiego nie mówiły”.

Za dziewczyną ujęli się pasażerowie: „– Leciałem tym rejsem! 25.04.2018 o 20.10 czasu moskiewskiego. Komunikat nadano w języku angielskim. Według mnie kapitan samolotu, a to był właśnie on, podał tą informację i zwyczajnie się pomylił. Zostawcie dziewczynę w spokoju. One są świetne”.

W końcu Тretiakow oświadczył, że jest gotów świadczyć na korzyść stewardessy, jeśli tylko zgłosi się ona w związku ze zwolnieniem.

Źródło: TV Biełsat