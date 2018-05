Ewakuacja na Hawajach po serii trzęsień ziemi! „Widać było fontanny lawy” [VIDEO]

Na największej wyspie archipelagu Hawajów miała miejsce seria silnych trzęsień ziemi w wyniku której zarządzono ewakuację ludności. Według danych Służby Geologicznej USA (USGS) ostatni wstrząs miał magnitudę 6,0.

Służby uspakajają, iż na chwilę obecną zagrożenia powstania fali tsunami nie ma. Epicentrum wstrząsów znajdowało się w odległości ok. 17,7 km na południowy zachód od osady Leilani Estates, gdzie dotarła lawa z erupcji wulkanu Kilauea. Dotarła ona również do kilku innych miejscowości, z których natychmiast ewakuowano mieszkańców.

To nie jedyne zagrożenie z jakim muszą się zmierzyć służby i mieszkańcy. W powietrzu występuje wysokie, niebezpieczne dla dla zdrowia stężenie związków siarki.

Po serii trzęsień ziemi, doszło również do erupcji wulkany Kilauea. Według relacji jednego z mieszkańców widać było „fontanny” lawy. Gęste kłęby dymu i pary unoszą się na wysokości nawet kilku kilometrów nad wyspą.

