Karczewski się obudził i w końcu zareagował. „To jest obraźliwe w stosunku do mnie”

To co napisał burmistrz Jersey City Steven Fulopa jest obraźliwe w stosunku do mnie, ale też do Polski; to bardzo ostre i zupełnie nieprawdziwe zarzuty – powiedział w sobotę Stanisław Karczewski. Zapowiedział też podjęcie kroków prawnych w sprawie wpisu burmistrza Jersey City.

Burmistrz Jersey City Steven Fulop, odnosząc się do sprawy pomnika katyńskiego w tym mieście i wypowiedzi marszałka Karczewskiego na ten temat napisał na Twitterze: „To jest prawda o sile stojącej za tym pomnikiem”.

„Wszystko, co mogę powiedzieć, to to, że ten facet jest żartem. Fakty są takie, że znany antysemita, biały nacjonalista i osoba zaprzeczająca Holokaustowi, czyli ktoś taki jak on, ma zerową wiarygodność. Jedyną nieprzyjemną sprawą jest senator Stanisław. Kropka. Zawsze chciałem mu to powiedzieć” – napisał Żyd, którego rodzinna była uratowana przez polaków podczas II Wojny Światowej.

Czytaj też: Iwaszkiewicz: Panie Juncker w słowniku nie ma słów, które mogłyby określić pańskie postępowanie. Precz z komuną! [VIDEO]

„To bardzo ostre i zupełnie nieprawdziwe zarzuty” – powiedział w sobotę Karczewski podczas spotkania z mieszkańcami Stadnickiej Woli (powiat konecki). Zapowiedział też podjęcie kroków prawnych w sprawie wpisu burmistrza Jersey City.

„To co usłyszeliśmy, co przeczytaliśmy jest obraźliwe nie tylko w stosunku do mnie, ale również w stosunku do Polski. Jestem marszałkiem Senatu, więc pan burmistrz powinien ważyć słowa” – podkreślił Karczewski.

Oświadczył też, że „czeka na przeprosiny” Fulopa. „Mam nadzieję, że one nastąpią” – dodał.

W poniedziałek burmistrz Steven Fulop poinformował o projekcie stworzenia parku na terenie, na którym stoi obecnie Pomnik Katyński. Zapowiedział, że monument zostanie przeniesiony i tymczasowo przechowany w Departamencie Prac Publicznych, aby nie został uszkodzony.

Plany usunięcia pomnika wywołały sprzeciw miejscowej Polonii, a także władz w Warszawie.

Czytaj też: Były polityk SLD zamieszany w sprawę zbiorowych gwałtów? Zeznania są druzgocące

Źródło: PAP/ TVP Info/ NCzas