Mocne stanowisko Trumpa! „Największe tragedie zdarzają się tam, gdzie broń palna jest zakazana”

Prezydent Donald Trump występując w piątek podczas konwencji Krajowego Związku Strzeleckiego (NRA) w Dallas, w stanie Teksas, zapewnił, że „tak długo jak będzie prezydentem” gwarantowane przez II poprawkę do Konstytucji „prawo do posiadania broni palnej nie będzie zagrożone.”

Trump, w przemówieniu przypominającym jego wystąpienia na wiecach wyborczych, argumentował, że drakońskie regulacje w dziedzinie posiadania broni palnej nie są gwarancją bezpieczeństwa.

Prezydent wskazał, że największe tragedie „zdarzają się tam, gdzie broń palna jest zakazana”. Przypominając masakrę w Paryżu w styczniu 2015 roku, wyraził opinię, że ataki te można było powstrzymać „gdyby jeden pracownik sklepu, bądź jeden jego klient, miał pistolet”.

Nawiązując do ostatnich ataków terrorystycznych z użyciem pojazdów mechanicznych, Trump sarkastycznie zaproponował: „Zatem trzeba natychmiast zakazać ciężarówek, bagażówek, może wszystkich aut? Co na to powiecie?”

Tegoroczna konwencja założonego w roku 1871 roku Krajowego Związku Strzeleckiego (National Rifle Association – NRA) zrzeszającego ponad 5 mln. członków, zgromadziła w Dallas ponad 70 tys. uczestników i wzbudziła wyjątkowe zainteresowanie mediów.

(PAP)