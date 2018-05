Oddział Antify „święcił” 1 maja. Kukła Trumpa zawisła w Los Angeles. „Wzywamy do rewolucyjnej przemocy”

Oddział Antify w Los Angeles celebrowała Święto Pracy, organizując mały marsz, na którym to powieszono wizerunek Trumpa i wzywano do „rewolucyjnej przemocy” przeciwko „państwu kapitalistycznemu”, aby „stworzyć prawdziwą władzę polityczną”.

Musimy przeprowadzić działania militarne przeciwko wrogom ludu! – podkreślił w wywiadzie opublikowanym na blogu grupy, członek komórki Czerwonej Gwardii.

Czerwona Gwardia to maoistyczna grupa, która ma nadzieję powielić w Stanach Zjednoczonych anarchię i terror jakie miały miejsce w Chinach podczas rewolucji kulturalnej lat 60. i 70. XX wieku pod rządami Mao. Grupa identyfikuje się również jako „antyfaszystowska” i posiada komórki w całych Stanach Zjednoczonych.

Setki tysięcy działaczy radykalnej lewicy na całym świecie, zmobilizowało się do corocznego „Międzynarodowego Dnia Robotników” 1 maja, aby wyrazić swoje poparcie dla tzw. „sprawiedliwości społecznej” i świętować komunizm.

Majowe manisfestacje w m.in Francji, Turcji i Puerto Rico miały brutalny charakter. Jak donosi PJ Media, 22 pojazdy policyjne w Portland zostały zdewastowane. Trzech członków Czerwonej Gwardii w Charlotte w Północnej Karolinie i czterech członków Czerwonej Gwardii w Kansas City w stanie Missouri zostało aresztowanych.

We've obtained the transcript from a #MayDay speech given by an #Antifa group in LA. This is just one of the many quotes in which they call for "revolutionary violence". cc: @FBILosAngeles; @LAPDHQ; @DHSgov

Full report with more quotes here: https://t.co/yRbWU3TGtN pic.twitter.com/OtkB6MlMVC

— Far Left Watch (@FarLeftWatch) May 3, 2018