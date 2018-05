„Polska to przeciętny, głupi, niewykształcony naród”. To słowa działaczki jednej z największych partii

To słowa Jolanty Zjawińskiej, działaczki partii Nowoczesna.pl, obrażające Polaków, szczególnie z tzw. prowincji.

Słowa działaczki tej partii pokazują co naprawdę myśli o naszym narodzie, postkomunistyczna elita mianująca się „nowoczesną”.

Czytaj też: Liderzy PiS krytykują prezydenta. Najostrzej Krystyna Pawłowicz

Ta „nowoczesna” działaczka zarzuca naszym rodakom, że są niewykształceni, a sama nie potrafi poprawnie sformułować zdania.

Czytaj też: Robert Lewandowski zbuduje na Mazurach „polską Wenecję.” Ale dlaczego w większości za pieniądze podatników?

Polska to nie jest naród, tylko kraj. No cóż, skoro założyciel i pierwszy lider tej partii mówił o „Święcie 6 króli”, o „głowie, która psuje się od góry” to trudno wymagać poprawności gramatycznej od jego b. podwładnych.

Można się jedynie dziwić, że ci ludzie zarzucają innym, że są niewykształceni.