Pracownica kancelarii Komorowskiego wyznaje. „Wieczory, noce – picie, byle dotrwać do weekendu i pić na umór”

Dziś pracuje w Krajowym Biurze Wyborczym, ale przez wiele lat współpracowała z Bronisławem Komorowskim, w latach 2011-2015 pracowała w prezydenckiej kancelarii. Anna Godzwon nie pije już od 12 lat, ale piła przez 14, o czym opowiada w wywiadzie dla „Dziennika Gazety Prawnej”.

Tłumaczyłam sobie, że piję za swoje, więc co komu do tego – mówi w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną” Anna Godzwon. I dodaje wstrząsające szczegóły: Wieczory, noce – picie, byle dotrwać do weekendu i pić na umór.

P. Godzwon od 2008 do 2011 roku pracowała w biurze prasowym Kancelarii Sejmu, a w kolejnych czterech latach w Kancelarii Prezydenta Bronisława Komorowskiego. Jak tłumaczy, nie mówiła o swoim problemie Prezydentowi.

Myślę, że gdybym mu powiedziała, byłby ze mnie dumny. Pracowaliśmy ze sobą prawie 10 lat. Byłam w jego biurze prasowym, najpierw kiedy był marszałkiem Sejmu, potem gdy został prezydentem – mówi Godzwon.

Czytaj więcej: Kancelaria Komorowskiego opóźniała ujawnienie sprawy Amber Gold? Kaczyński ujawnia szczegóły

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna