Radykalna zmiana w Korei Północnej. Przez jedną decyzję Kima jest tak samo jak na południu

Jedna decyzja Kim Dzong Una sprawiła, że mieszkańcy Korei Północnej obudzili się dziś…w innej strefie czasowej. Od soboty została ona wyrównana z tą obowiązującą u południowych sąsiadów.

Koreańczycy z północy przestawili zegary w piątek wieczorem. Aby zsynchronizować się z sąsiadami z południa przesunięto wskazówki o 30 minut.

Kim Dzong Un podjął decyzję po spotkaniu z prezydentem Korei Południowej w strefie zdemilitaryzowanej, gdzie wisiały dwa zegary. Każdy z nich wskazywał inną godzinę.

Ponieważ to my dokonaliśmy zmiany w stosunku do czasu standardowego, powrócimy do czasu pierwotnego. Można to publicznie ogłosić – miał powiedzieć wówczas Kim Dzong Un.

Zmiany w Korei Północnej dokonano poprzednio trzy lata temu, w 70. rocznicę „wyzwolenia spod japońskiego jarzma”. Powrócono wówczas do czasu obowiązującego przed 1910 rokiem.

Źródło: BBC