Rząd chwali się, że marnuje nasze pieniądze. „Wydatki wzrosły prawie do 3 miliardów złotych”

W ciągu dwóch lat rządów PiS wydatki na opiekunów i osoby niepełnosprawne wzrosły niemalże do 3 mld zł – powiedziała w sobotę Elżbieta Rafalska. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej chwali się więc, że rząd wydaje coraz więcej naszych pieniędzy.

Mimo tego, pojawiają się kolejne grupy protestujących. Wszystko przez nieefektywny, zbiurokratyzowany system, w którym łatwo „wyłudzają” zasiłki osoby, które ich nie potrzebują. Kolejną grupą są osoby, które chciałyby pracować, ale przez regulacje nie mogą i są uzależnione od pomocy państwa.

W ciągu dwóch lat rządów PiS w roku 2016-2017 wydatki na opiekunów i osoby niepełnosprawne wzrosły niemalże do 3 mld zł. Jeżeli do tego doliczymy wydatki, które są zaplanowane też na program +Za życiem+, który jest liczony na 3 mld zł w perspektywie 5 lat, to one przekroczą kwotę, o której mówię – podkreśliła Rafalska na konferencji prasowej w siedzibie resortu.

Do najważniejszych wydatków na rzecz osób niepełnosprawnych Rafalska zaliczyła wzrost w marcu 2017 r. renty socjalnej „niemalże o 100 zł”, czyli o 13 proc.

I ten wzrost został zaproponowany nie w warunkach protestu, nie w warunkach oczekiwań, tylko był propozycją rządową, która została przyjęta. I taki wzrost, jaki my zaproponowaliśmy, nie był zrealizowany przez cztery lata rządów naszych poprzedników. A jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że nastąpi zrównanie renty socjalnej z rentą z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i minimalną emeryturą będzie to wzrost na poziomie 39,2 proc. – powiedziała Rafalska.

Źródło: PAP/NCzas