Sensacyjne informacje ws. Skripala. Nowiczok produkowano także w innym kraju. Jest stanowisko Prezydenta

Substancja typu nowiczok była w ubiegłym roku produkowana w Czechach. Tą zaskakującą informację przekazał prezydent Milos Zeman zastrzegając przy tym, że Siergieja Skripala oraz jego córkę otruto innym typem tej substancji.

Według euronews.com, prezydent Zeman przyznał, że w ubiegłym roku produkowano w jego kraju substancję typu nowiczok. Zeman odpowiadając na sugestie ze strony Rosji, jakoby substancja, którą otruto Siergieja Skripala i jego córkę pochodziła z Czech podkreślił, że produkowano niewielkie ilości podobnej substancji.

Doniesienia te zostały potwierdzone oficjalnie przez czeskie ministerstwo obrony. Stwierdzono, że w Republice Czeskiej syntetyzowano niewielkie ilości nowiczoku, co stanowiło element szkolenia armii przeciwko atakom chemicznym. Prawdopodobieństwo wyniesienia substancji poza ośrodek wojskowy jest „zerowe”.

Substancje określane jako nowiczok, a między nimi substancja A230, są potencjalnie silnie trującymi substancjami chemicznymi, których identyfikacja jest częścią treningu czeskich anty-chemicznych jednostek wojskowych – czytamy w oświadczeniu resortu.

Resort spraw zagranicznych podał z kolei, że testowany w Czechach typ A230 różni się od substancji znanej jako A234, która została użyta podczas ataku na Skripalów. Zatem substancja użyta przy próbie otrucia byłego rosyjskiego szpiega nie może pochodzić z Czech.

Nim wydano komunikat przez czeskie MSZ, rzecznik prezydenta Putina pochwalił wypowiedź Zemana. Jak informuje rferl.org, Dmitry Peskov stwierdził, że wypowiedź prezydenta Czech ukróci oskarżenia ze strony Wielkiej Brytanii.

