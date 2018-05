Seria setek trzęsień ziemi na Hawajach. Potężny wulkan może wybuchnąć w każdej chwili

Po setkach trzęsień ziemi oraz zapadnięciu się dna krateru, hawajski wulkan ponownie może stanowić poważne zagrożenie.

Geolodzy ostrzegają, iż lawa może przebić się przez ziemię na wschód od Kilauea, najbardziej aktywnego z pięciu wulkanów, które tworzą główną wyspę.

Władze wezwały mieszkańców, by byli w pogotowiu tuż po tym, jak naukowcy zauważyli podziemną magmę płynącą pod główną drogą w pobliżu domów w dzielnicy Puna.

Wykryto ponad 250 trzęsień ziemi, od czasu gdy zapadł się krater upadł w Pu’u O’o w strefie tarczy wschodniej wulkanu w tym tygodniu. Znaczna ich część była o niewielkiej sile, jednak były odczuwalne dla lokalnych mieszkańców.

W tym jeden o sile 4.2, który wstrząsnął wybrzeżem we wtorek rano. Do kolejnego trzęsienia doszło w piątek i miało ono siłę już 6.9.

Naukowcy z Hawajskiego Obserwatorium Wulkanicznego HVO (US Geological Survey) ostrzegli, że aktywność sejsmiczna może doprowadzić do wybuchu lawy. Nie są jednak oni w stanie określić gdzie i kiedy to nastąpi.

Magma przemieściła się teraz w niższą część wschodniej strefy szczelin”, powiedziała, dodając, że istnieje obawa, że ​​znajduje się w szczelinie przy autostradzie 130, głównej drodze na wyspie. Trzęsienia ziemi i krater spowodowały „wtargnięcie” lawy do nowej części wulkanu – powiedziała geolog Janet Babb.

Agencja Obrony Cywilnej wydała ostrzeżenie dla ludzi w okolicy, aby monitorowali sytuację i byli przygotowani na możliwość nowego przepływu lawy.

W 1983 r. Erupcja Pu’u Oo zaowocowała wybuchem lawy o wysokości ponad 1500 stóp. Od dziesięcioleci przepływy lawy pochowały dziesiątki mil kwadratowych ziemi i zniszczyły wiele domów.

W 2008 roku po serii małych trzęsień ziemi, krater szczytu Kilauea otworzył się wypluwając lawę i skały powodując przy tym liczne zniszczenia.

Czytaj także: Po serii wstrząsów tektonicznych odezwał się najaktywniejszy wulkan na Hawajach. Planowana jest ewakuacja ludności [VIDEO]

Źródło: independent.co.uk/nczas.com