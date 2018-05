UWAGA! To był sabotaż. Rusza nowa petycja w sprawie ustawy 447! Do końca maja potrzeba 100 tys. podpisów

Poprzednia petycja do Donalda Trumpa o niepodpisywanie ustawy S.447 była fałszywa, wszystko wygląda na specjalne działanie przeciwko polskiej racji stanu. Kongres Polonii Amerykańskiej wydał specjalne oświadczenie i stworzył właściwą petycję.

Petycja, która obiegła Internet i pojawiła się wcześniej również na naszych stronach okazała się być sabotażem. Nieznanemu autorowi o pseudonimie P.P. udało się zebrać ponad 30 tysięcy podpisów, jednak zawierała ona błędy.

Po konsultacjach w ramach naszej grupy projektowej zdecydowaliśmy się na uruchomienie całkowicie nowej petycji do Białego Domu w sprawie zawetowania ustawy S. 447 przez prezydenta Donalda Trumpa. Niestety ale petycja zarejestrowana na stronie petycyjnej Białego Domu przez nieznaną nam osobę pod pseudonimem P.P. zawiera nie tylko błędy ortograficzne i stylistyczne, ale jej tytuł nawołujący prezydenta USA do niepodpisywania ustawy S. 447 może być nieopacznie zrozumiany – napisano w oświadczeniu Kongresu Polonii Amerykańskiej.

Jak informuje w swoim oświadczeniu Edward Wojciech Jeśman, prezes KPA, petycja musi uzyskać 100 tysięcy podpisów przed 30 maja i wówczas Biały Dom będzie zobowiązany do jej rozpatrzenia. Nowa petycja apeluje wprost o zawetowanie ustawy S.447, a nie jej niepodpisywanie – co mogłoby doprowadzić do automatycznego podpisania.

WŁAŚCIWĄ PETYCJĘ MOŻECIE PODPISAĆ PAŃSTWO TUTAJ

My, Polacy w Stanach Zjednoczonych, jesteśmy zjednoczeni w sprzeciwie wobec ustawy S.447. Apelujemy do Pana o zawetowanie jej. Ustawa pogwałca warunki podpisanego w 1960 roku porozumienia między USA a Polską – piszą autorzy petycji.

