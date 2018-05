Nożownik ranił trzy osoby zanim został postrzelony. Świadkowie twierdzą, że krzyczał „Allahu akbar!” Holenderska policja nie potwierdza

W centrum Hagi doszło w sobotę po południu do ataku nożownika. Jak poinformowała policja, napastnik ranił trzy osoby zanim został postrzelony i zatrzymany przez policjantów. Motyw działania sprawcy nie jest znany.

Władze nie potwierdziły informacji części mediów, według których podczas ataku na przypadkowych przechodniów napastnik wykrzykiwał: „Allah akbar”. „Śledztwo jest w pełnym toku” – oświadczyła sobotę wieczorem policja.

Policja poinformowała także, że 31-letni mężczyzna był jej już znany z powodu „dziwacznego zachowania”.

Napastnik ranił trzy osoby, które przewieziono do szpitala. Nie podano, w jakim są stanie. Do szpitala trafił także sprawca ataku, który został postrzelony w nogę przez policjantów. „Przesłuchamy go tak szybko jak to tylko będzie możliwe” – zapewniła policja. (PAP)