Pielęgniarka celowo zarażała pacjentów! Pracowała w szpitalu ponad pół roku

Jak poinformowały władze, pielęgniarka ze stanu Waszyngton, podejrzana o kradzież narkotyków a także narażenie pacjentów na zapalenie wątroby typu C w szpitalu Good Samaritan w Puyallup została aresztowana i umieszczona w więzieniu. Do aresztowania doszło w czwartek wieczorem.

Co najmniej dwóch pacjentów w szpitalu zostało zarażonych zapaleniem wątroby typu c. Urzędnicy są zdania, że odpowiedzialność ponosi za to zatrzymana pielęgniarka. Kobieta miała mieć problem z dragami. Wykorzystywała podawane pacjentom silne leki do własnego użytku, a następnie wykonywała im zastrzyki przy użyciu tej samej igły z której sama korzystała.

Oskarżona cierpi również na zapalenie wątroby typu C. Jak donosi News Tribune, policja w Puyallup zaleciła, aby prokuratura z Pierce County oskarżyła 31-letnią Corę Weberg, o napaść drugiego stopnia.

Wstępne ustalenie zakłada, że ​​Weberg celowo zakaziła lek lub inną substancję własną krwią, a następnie podała ją dożylnie

Obecnie w szpitalu badane jest ok. 2 600 byłych pacjentów placówki, którzy otrzymali zastrzyki narkotyczne, przeciwhistaminowe lub uspokajające na oddziale ratunkowym, podczas gdy pielęgniarka pełniła dyżur między 4 sierpnia 2017 r a 23 marca 2018 r.

Jej adwokat, Bryan Hershman stanowczo zaprzecza wszelkim donisieniom.

To jest życie tej kobiety, to okropne zarzut. Mam nadzieję, że wszyscy się wycofamy i weźmiemy głęboki oddech i naprawdę spojrzymy na to, co mówią dowody. Do tej pory nie widziałem żadnych dowodów, które by dowodziły, że ona celowo kogoś zaraziła – przekonuje Hershman.

Źródło: cbsnews.com/nczas.com