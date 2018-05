PILNE! Nie żyje górnik odnaleziony pod ziemią w kopalni Zofiówka

Prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, że górnik odnaleziony pod ziemią przez ratowników nie żyje.

Zmarły górnik miał 38 lat, pracował w JSW od 10 lat.

Rano ratownicy dotarli do jednego z pięciu górników, poszukiwanych po sobotnim wstrząsie w kopalni Zofiówka.

Mężczyzna był przygnieciony elementami obudowy.

Trwa akcja ratownicza.

Kolejne zastępy ratowników w maskach będą starały się dotrzeć do czterech pozostałych poszukiwanych. Będą szli od tej samej strony, do której dotarli do znalezionego górnika, przez powstałe w wyrobisku po wstrząsie przewężenie.

Tam udało się już zbudować spory odcinek lutniociągu, doprowadzającego powietrze i łatwiej dotrzeć niż od drugiej strony, od której też prowadzona jest akcja – wyjaśnił prezes JWS. „Chcemy jak najszybciej, żeby ten odcinek 300 metrów został spenetrowany” – dodał.