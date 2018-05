To był najsilniejszy wstrząs w historii kopalni Zofiówka

Sobotni wstrząs w Zofiówce, oceniany na 3,5-4 stopnie w skali Richtera, był najsilniejszym w historii tej kopalni – powiedział prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Daniel Ozon. Miał energię stanowiącą 40 proc. energii wszystkich wstrząsów od 1989 r.

W kopalni trwa akcja ratownicza. W niedzielę po południu ratownicy wydostali z wyrobiska drugiego z pięciu poszukiwanych pod ziemią górników z kopalni Zofiówka; pracownik nie daje oznak życia, jest transportowany na noszach do podziemnej bazy.

To drugi wydostany w niedzielę przez ratowników górnik, z pięciu poszukiwanych po sobotnim wstrząsie. Pierwszy odnaleziony przez ratowników mężczyzna również był przygnieciony w wyrobisku. Lekarz stwierdził jego zgon.

Prezes powiedział podczas kolejnej konferencji prasowej, że od stycznia 1989 roku do dziś w kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie, której częścią jest obecnie Zofiówka, zarejestrowano ponad 110 tys. wstrząsów. Ten sobotni stanowił 40 proc. sumy całej energii wyzwolonej podczas tych wszystkich.

Kopalnia jest wyposażona w ponad 20 stanowisk sejsmometrów oraz sondy sejsmologiczne. Obszar górniczy zatrudniającej ponad 8 tys. pracowników kopalni Borynia-Zofiówka-Jastrzębie wynosi ponad 52 km kw. Wydobycie dobowe wynosi 17 tys. ton.

Po sobotnim wstrząsie pod ziemią zostało siedmiu górników; dwaj z nich zostali w sobotę odnalezieni i trafili do szpitala, ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Trzeci górnik, przygnieciony elementami obudowy wyrobiska, został wydobyty w niedzielę przed południem – lekarz stwierdził jego zgon. Czwarty poszkodowany jest transportowany do bazy. Los trzech kolejnych pracowników jest nieznany – ratownicy usiłują do nich dotrzeć. (PAP)