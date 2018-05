Brawo! Polka, matka trójki dzieci wygrała z Jugendamtem. Niemcy chcieli zabrać jej dzieci!

Brawo! Dzięki determinacji Pani Anny i pomocy polskiego rządu, udało się odebrać dzieci z rąk niemieckiego Jugendamt. Matka trójki chłopców wygrała batalię przed niemieckim sądem, który przyznał jej pełnię władz rodzicielskich. Po trwającym niemal rok koszmarze, kobieta znowu może mieszkać ze swoimi dziećmi.

Jak podaje „Fakt”, Pani Anna jest matką 9 letniego Darka oraz 11 letnich bliźniąt, Emiliana i Aleksandra. Koszmary kobiety zaczęły się w styczniu 2017 roku, gdy kobieta mieszkająca Berlinie wezwała policję, po tym jak jej partner ją uderzył. Po jednym koszmarze nastąpił kolejny, wraz z policją przybyli również funkcjonariusze Jugendamtu.

Ta organizacji znana jest z tego, że to posthitlerowski Urząd ds. Zarządzania Młodzieżą, który odbiera rodzinom coraz więcej dzieci.

Jak podaje fakt.pl tydzień po tym zdarzeniu, kiedy Pani Anna wezwała dzieci rozdzielono poprzez przekazanie ich do różnych rodzin zastępczych.

Kilka miesięcy później w maju udało się doprowadzić do tego, aby dzieci umieszczono w jednej placówce.

Według Pani Anny, dzieci były wtedy bite i okradane. Jej zdaniem przez całą sprawę chłopcy cofnęli się w rozwoju, a wręcz mają problemy z czytaniem i pisaniem.

Teraz kobieta może z dziećmi próbować rozpocząć życie od nowa. Pani Anna przyznaje, że gdyby nie pomoc polskiego rządu, to mogłaby już nie odzyskać dzieci i apeluje do rodziców w podobnej sytuacji, by nie tracili nadziei i starać się o wsparcie rządu.

