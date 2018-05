Gasiuk-Pihowicz się doigrała! Posłowie Nowoczesnej chcą jej odwołania. W zamian chcą mistrza memów Ryszarda Petru

Kamila Gasiuk-Pihowicz się doigrała! Ośmiu posłów Nowoczesnej domaga się odwołania posłanki ze stanowiska szefowej klubu – informuje portal Fakt24.pl. Na jej następce typują swego dawnego lidera Ryszarda Petru.

Wniosek dotyczący odwołania Gasiuk-Pihowicz ma być głosowany jeszcze w tym tygodniu. Portal informuje, że ośmiu posłów (niemal 1/3 posłów partii), którzy domagają się odwołania obecnej szefowej klubu, chcieliby, aby jej miejsce zajął założyciel Nowoczesnej – Ryszard Petru.

-” W klubie jest bajzel. Kamila nad niczym nie panuje. Przykład to głosowanie o zaostrzeniu prawa do aborcji w komisji, na które nasi posłowie nie przyszli. (…) Za Ryśka byłoby to nie do pomyślenia” – mówi poseł Nowoczesnej, cytowany przez Fakt24.pl

Poseł dodaje, że jeżeli posłanka Pihowicz dalej ma stać na czele partii to należy budować nową partię, która będzie bliższa środowiskom lewicowym.

Nczas.com/ Fakt24.pl