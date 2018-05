Hawaje w ogniu. Mieszkańcy uciekają w panice i pokazują jak wyglądają rajskie wyspy w ogniu [VIDEO]

Hawaje w ogniu. Po trzęsieniu ziemi o magnitudzie 6,9 na Hawajach doszło do ogromnej erupcji wulkanu Kilauea. Lawa dosłownie zalewa wyspę. Trwa ewakuacja ludzi. Mieszkańcy publikują nagrania jak żywił pustoszy ich wyspę.

Erupcja wulkanu Kilauea pustoszy hawajską wyspę. Mimo, że same zdjęcia mogą wydawać się pięknym i zupełnie bezpiecznym zjawiskiem.To pamiętajmy, że płynna lawa osiąga aż 1350-1400 stopni Celsjusza i stanowi śmiertelne zagrożenie. Oprócz tego nie mniej niebezpieczna od niej jest trujący dym towarzyszący stygnącej magmie.

Mimo to w mediach społecznościowych pojawiają się setki fotografii i filmów dokumentujących ten brutalny atak natury.

Hawajskie Obserwatorium Wulkanów poinformowało, że erupcja rozpoczęła się w piątek 4 maja tuż przed godziną 17, kiedy to na powierzchni wschodniego zbocza zauważona została lawa.

Aktywność wulkanu Kilauea zagrażała mieszkańcom Leilani Estates i Lanipuna Gardens, w związku z czym podjęto decyzję o ewakuacji.

Rzeczniczka burmistrza Cindy McMillan poinformował, że nakaz opuszczenia miejsc zamieszkania dotyczy około 1700 osób.

Wulkan Kilauea wznosi się na wysokość 1247 m n.p.m. i zajmuje powierzchnię 1430 km², co stanowi blisko 14 proc. powierzchni wyspy. W głównym kraterze znajduje się jezioro lawowe Halemaʻumaʻu.

#volcano #erupted #Kilauea #Hawaii #prayforpuna #lava I JUST DON'T EVEN KNOW ANYMORE…… THIS MIGHT GO ON UNTIL THE ENTIRE ISLAND IS GONE pic.twitter.com/kFGt00ZIQF

— Lisa-Hawaii (@Lisa96744) May 7, 2018