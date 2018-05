Hipokryzja Hollywood. Znana aktoreczka, uzbrojony ochroniarz i wiec przeciw broni palnej [VIDEO]

Walczą z głodem i suszami w Afryce, bronią praw zwierząt i mniejszości narodowych, wspierają chore dzieci. Wielu publicznie przeciwstawia się prawu do noszenia broni. Jedną z gwiazd Hollywoodu, którym wydaje się, że poza ekranem mają równie dużo mądrego do powiedzenia jest Alyssa Milano. Aktorka wzięła udział w wiecu przeciw NRA, czyli Narodowemu Stowarzyszeniu Strzeleckiemu Ameryki. Pojawił się jednak problem.

Milano znana chyba najbardziej z roli w serialu „Czarodziejki”, aktorstwem zajmuje się właściwie od dziecka. W karierze pomagała jej cała rodzina. Wystąpiła w wielu filmach i serialach telewizyjnych m.in. u boku Arnolda Schwarzeneggera.

Aktora stara się również działać poza filmowym planem. Jej najnowszym hobby jest walka z NRA, czyli Narodowym Stowarzyszeniem Strzeleckim Ameryki. Organizacją, która zajmuję się przede wszystkim promocją broni palnej, zwiększaniem świadomości obywateli na jej temat, a także obroną prawa do noszenia broni, które ostatnimi czasy jest mocno atakowane.

ZOBACZ: Propagują modę w sowieckim stylu! Sierp i młot na koszulkach Adidasa [FOTO]

Podczas gdy kobieta ze swoim partnerem wykrzykiwała hasła przeciw organizacji i prawu do noszenia broni, jej otoczenie bacznie obserwowali uzbrojeni ochroniarze. Jeden z nich został zapytany, czy ma przy sobie pistolet.

W odpowiedzi zaczął wyganiać pytającego. Okazał się nim członek NRA, który w ten sposób unaocznił hipokryzję aktorki, co zresztą, ku swojej radości, wykrzyczał.

Milano nie widzi najwyraźniej żadnego problemu w walce o odebranie zwykłym obywatelom prawa do obrony siebie i swoich bliskich. Ona nie musi o tym myśleć, gdyż czuwają nad nią uzbrojeni i wyszkoleni specjaliści.

This is Will Haraway a CCW @nra member. He asked @Alyssa_Milano’s security if he was armed (he was) and then asked Alyssa about it. Here’s what happened. (She comes to talk to him after this and I will post that longer video shortly). pic.twitter.com/qMsq6rbzDd

— Ben (@BenHowe) 5 maja 2018