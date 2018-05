Niemożliwe! Będziemy bogatsi od Portugalczyków, na horyzoncie Włosi

Z danych MFW wynika, że Polska w przyszłym roku wyprzedzi Portugalię pod względem dochodu na mieszkańca uwzględniając realną moc nabywczą walut narodowych. W ciągu kolejnych lat możemy wyprzedzić też Włochy.

„Przedstawiony 2 maja przez KE projekt budżetu Wspólnoty na lata 2021–2027 zakłada niewielkie (5 proc.) ograniczenie funduszy strukturalnych. Zaskoczenie wywołała jednak sugestia Brukseli, że większa część tych środków powinna trafić na południe Europy kosztem państw Europy Środkowej” – podaje „Rzeczpospolita”.

Takie rozwiązanie prowokuje do porównania rozwoju obu regionów. Polska jest już od dwóch lat bogatsza od Grecji. MFW wyliczyło, że w ub.r. dochód na mieszkańca w naszym kraju (29,2 tys. dol.) był o 5,4 proc. wyższy niż w przypadku Greków (27,7 tys. dol.).

Po upadku komunizmu, w 1989 roku Polak miał zaledwie 29 proc. tego co Portugalczyk. W 2004 roku wskaźnik był już na poziomie ponad 62 proc. Portugalia otrzymała potężny cios podczas kryzysu finansowego, który zasadniczo oszczędził Polskę.

Socjalistyczny, mniejszościowy rząd Antonio Costy wspierany przez Blok Lewicy i komunistów nie ulega populizmom. W br. deficyt budżetowy zostanie ograniczony do ledwie 0,7 proc. PKB. W 2020 r. kraj po raz pierwszy od dziesięcioleci za zanotować nadwyżkę. Mimo to dług Portugalii odpowiada 122 proc. PKB. To relatywnie najwięcej w całej Wspólnocie zaraz po Grecji i Włoszech.

Polacy mają szanse do 2027 roku dogonić kolejny kraj w południa Europy – Włochy. W 1989 r. Polak miał zaledwie 10,6 proc. tego co mieszkaniec Półwyspu Apenińskiego, w 2004 roku wartość ta wyniosła już 45,6 proc., a w ubiegłym roku 77 proc.

„Bruksela przewiduje, że w 2018 r. Włochy będą się rozwijały w tempie ledwie 1,5 proc., a rok później – 1,2 proc. Kraj, który od wyborów parlamentarnych 4 marca nie ma nowego rządu, od dziesięcioleci nie jest w stanie przeprowadzić reform rynkowych” – podaje „Rzeczpospolita”.

Wszelkie dane wskazują jednak na to, że kolejny kraj regionu – Hiszpania, na razie pozostaje poza zasięgiem Polski.

Zobacz: Putin przysięga i pokazuje swą nową limuzynę. Ma być symbolem rosyjskiej potęgi i technologii [WIDEO]

Źródło: rp.pl