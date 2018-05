Nowa limuzyna Putina. Ma być symbolem rosyjskiej potęgi i technologii [WIDEO]

Zaprzysiężenia Putina nie budzi większych emocji i zainteresowania. Tym niemniej stała się okazją do oficjalnego zaprezentowania najnowszej zdobyczy rosyjskiej technologii – limuzyny Korteż.

Po raz pierwszy od czasów Związku Radzieckiego głowa państwa będzie jeździć samochodem wyprodukowanym w kraju. Do tej pory Putin wożony był Mercedesem-Benz S 600 Guard Pullman i innymi modelami tej marki.

Korteż podobno został całkowicie skonstruowany w Rosji. Ma być odpowiednikiem „Bestii” – Cadillaca, jakim wożony jest prezydent Stanów Zjednoczonych.

Niedługo też ma zacząć się produkcja tych limuzyn na większą skalę. W tej chwili powstają kolejne trzy takie samochody, w tym jeden SUV.

Dla Rosjan wyprodukowanie takiego pojazdu to kwestia prestiżu i zademonstrowania swych technologicznych i produkcyjnych zdolności.

Samochód z wyglądu przypomina składaka Bentleya Mulsanna, Chryslera 300 i Rolls-Roycea. Na razie nie są znane osiągi limuzyny.

#Putin rides in new, long-rumored state car at #inauguration ceremony (VIDEO, PHOTO) https://t.co/zWEriNxUHP pic.twitter.com/g6DP0lWLqJ

— RT (@RT_com) 7 maja 2018