Świat na krawędzi wojny. Szokująca wypowiedź izraelskiego ministra

Izraelski minister zagroził, że jego kraj ‚zlikwiduje” prezydenta Asada, jeśli jego rząd będzie pozwalał na ataki irańskiej armii z terytorium Syrii.

W wypowiedzi dla izraelskiego portalu Ynet minister energetyki nie pozostawia złudzeń.

– Jeśli prezydent Syrii Bashar al-Assad będzie nadal pozwalał Iranowi na działanie na syryjskim terytorium, Izrael zlikwiduje go i doprowadzi do upadku jego reżim – powiedział Yuval Steinitz.

– Jeśli Assad pozwoli by Syria stała się bazą dla Iranu, by atakował nas stamtąd, to powinien wiedzieć, że to będzie jego koniec.

Izrael przygotowuje się na odpowiedź Iranu po tym, jak zbombardował w Syrii jego bazy. W atakach miało zginać siedmiu irańskich doradców wojskowych i przedstawicieli Irańskiej Gwardii Rewolucyjnej.

Jerozolima nie przyznaje się do uderzenia, ale Iran i Rosja oskarżają go o to. Wcześniej Izraelczycy zniszczyli też syryjskie instalacje wojskowe, skąd nad terytorium ich państwa miały być wysyłane irańskie drony.

Niedawno premier Izraela w długim telewizyjnym wystąpieniu oskarżył też Teheran o kontynuowanie swojego programu budowy broni nuklearnej. Twierdził, iż mimo międzynarodowego porozumienia zawartego pod egidą Stanów Zjednoczonych, Iran nadal prowadzi prace.

Do 12 maja prezydent Donald Trump ma zdecydować, czy będzie kontynuował umowę zawartą przez administrację Obamy z reżimem ajatollahów. W zamian za zaprzestanie prac nad konstrukcją broni jądrowej, Iran miał otrzymać m.in 150 miliardów dolarów pomocy.

Teraz prezydent USA grozi, że nie tylko zerwie umowę, ale ponownie nałoży na Iran sankcje. Według wielu członków amerykańskiej administracji Iran jest największym ‚eksporterem” terroryzmu na Bliskim Wschodzie.

