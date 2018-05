Będzie coraz cieplej. Burze wracają [PROGNOZA POGODY]

Po delikatnym spadku temperatury wraca do nas ciepło z południa a wraz z nim burze.

We wtorek, w północnej, zachodniej i centralnej Polsce bezchmurnie lub zachmurzenie małe, na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie z gradem. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 20 mm.

Temperatura maksymalna przeważnie od 23 st.C do 25 st.C, jedynie na południu kraju od 19 st.C do 22 st.C, a najchłodniej w strefie nadmorskiej od 16 st.C do 19 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz w porywach do 70 km/h.

W nocy w północnej połowie kraju zachmurzenie małe i miejscami, głównie na Pomorzu, mgły ograniczające widzialność do 300 m. W południowej połowie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu oraz burze. Prognozowana suma opadów w czasie burz do 15 mm.

Temperatura minimalna od 7 st.C na Suwalszczyźnie i Warmii, około 11 st.C, 13 st.C na przeważającym obszarze kraju do 14 st.C na Dolnym Śląsku i południu Wielkopolski. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni i północno-wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 60 km/h.

W środę na północy i w centrum kraju zachmurzenie małe. W południowej połowie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, przelotne opady deszczu oraz burze. Lokalnie możliwy grad. Prognozowana suma opadów w czasie burz: na Dolnym Śląsku i na Opolszczyźnie do 15 mm, na pozostałym obszarze do 20 mm.

Temperatura maksymalna od 23 st.C na północy i na wschodzie do 26 st.C na zachodzie, chłodniej jedynie na Wybrzeżu od 16 st.C do 19 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, nad morzem okresami porywisty, wschodni. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h.

We wtorek w Warszawie zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 25 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni. W nocy zachmurzenie małe. Temperatura minimalna 12 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-wschodni.

W środę w stolicy zachmurzenie małe. Temperatura maksymalna 26 st.C. Wiatr słaby i umiarkowany, wschodni. (PAP)