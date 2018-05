Berkowicz: Marks, Juncker, Kaczyński są po tej samej stronie. Chcą nas uszczęśliwiać na siłę [VIDEO]

Ten system z zasady jest zbrodniczy. On z zasady ma nam ograniczyć wolność. Jest antyludzki – stwierdził Konrad Berkowicz w czasie telewizyjnej debaty z Jerzym Wenderlichem. Prominentny członek SLD starał się wykazać, że Karol Marks i jego ideologia zostały źle zrozumiane i wykorzystane przez tyranów takich jak Lenin, czy Stalin.

Debata, którą w całości można obejrzeć poniżej, dotyczyła przede wszystkim kontrowersji, jakie wybuchły wokół obchodów dwusetnej rocznicy urodzin Karola Marksa. Przypomnijmy, że w rodzinnym mieście jednego z twórców komunizmu odsłonięto z tej okazji ogromny pomnik filozofa, który podarowały Chiny, a uroczystości uświetnił swoją przemową szef Komisji Europejskiej.

Zobacz także: Antypolska nagonka się nakręca. Syn premiera Izraela: Wolę Niemców od Polaków. Polacy cierpią na chorobę – antysemityzm

Berkowicz przyznał, że nie dziwią go postawy elit Unii Europejskiej. Wspomniał, że nad wejściem do Parlamentu Europejskiego widnieje napis upamiętniający postać włoskiego komunisty i trockisty Altiero Spinelli, którego poglądy w dużym stopniu wpłynęły na kształt, w jakim poszła europejska wspólnota. Elity Unii Europejskiej już oficjalnie przyznają, że ich ideologia to komunizm – mówił Berkowicz.

Spór między członkiem partii Wolności a Wenderlichem przekształcił się w debatę na temat pryncypiów, jakimi powinni kierować się politycy i obywatele. Berkowicz wskazywał, że nie zależy mu obaleniu tego, czy innego polityka. Oświadczył, że chciałby zmienić cały system, by móc żyć, jako w pełni wolny i niezależny człowiek.

Źródło: TVN24