Co dzieje się z Hillary Clinton? Internauci zwracają uwagę na ważny szczegół [FOTO]

Zły stan zdrowia Hillary Clinton jest tajemnicą poliszynela. Była kandydatka na Prezydenta USA była w złym stanie, kilka miesięcy temu w sieci pojawiło się nagranie, na którym widać, jak Clinton dwukrotnie potyka się, schodząc po schodach. Teraz internauci zwracają uwagę na coś innego.

W ostatnim czasie Clinton pojawiała się w długich płaszczach, a na szyi miała szaliki lub apaszki. To zwróciło uwagę, kiedy mimo rosnących temperatur, nie zrezygnowała ona z nakrycia.

Internauci zauważyli, że płaszcz ma prawdopodobnie zakrywać gorset ortopedyczny, którego Clinton potrzebuje. Zdjęcie wykonano w ubiegłym tygodniu w Nowym Jorku, pomimo wysokich temperatur, miała na sobie płaszcz i niebieski szalik.

W tym tygodniu Hillary Clinton promuje swoją książkę w Nowej Zelandii. Na zdjęciach widać, że znów, mimo wysokich temperatur, była kandydatka ma na sobie płaszcz i szalik. Ostatnio sfotografowano ją siedzącą wyprostowaną przed tłumem w czasie odpowiadania na pytania.

Hillary Clinton now in a back brace she hurts herself it’s gotta be the drinking. pic.twitter.com/UymNoE97TS

— 0 (@0H0UR1) May 7, 2018