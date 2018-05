Dzisiaj o 20.00 Trump ogłosi ważną decyzję. Bliski Wschód czeka w napięciu

Prezydent USA Donald Trump poinformował w poniedziałek na Twitterze, że we wtorek ogłosi swoją decyzję o porozumieniu nuklearnym z Iranem. Ma to nastąpić o godz. 20.00 czasu polskiego.

Według źródeł w administracji waszyngtońskiej Trump praktycznie podjął już decyzję o wycofaniu USA z porozumienia z Iranem, choć na razie nie wiadomo, jak dokładnie miałoby się to odbyć.

Z drugiej strony – jak twierdzi jedno z tych źródeł – wciąż jest szansa, by USA pozostały stroną umowy, m.in. po to, by nie zaszkodzić sojuszowi USA z Francją, która nalega na takie właśnie rozwiązanie.

Prezydent Iranu Hasan Rowhani oświadczył w niedzielę, że jego kraj przygotował plany reakcji na każdą decyzję Trumpa w sprawie porozumienia nuklearnego. Przestrzegł, że USA pożałują „jak nigdy wcześniej”, jeśli odstąpią od umowy.

Celem zawartego w lipcu 2015 roku porozumienia między sześcioma mocarstwami (USA, Francja, Wielka Brytania, Chiny, Rosja i Niemcy) a Iranem jest ograniczenie programu nuklearnego tego kraju w zamian za stopniowe znoszenie sankcji. (PAP)