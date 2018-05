Erdogan ostro atakuje Izrael: „Śmiałość waszej tyranii wzrasta każdego dnia!” Zapowiada dalsze działania

To, co dzieje się w Palestynie, a w szczególności w Jerozolimie, jest niczym innym, jak tylko próbą usprawiedliwienia prześladowań, próbą zinstytucjonalizowania ich przez tyranię – powiedział prezydent Turcji. Recep Tayyip Erdoğan oskarżył Izrael o liczne okrucieństwa w stosunku do Palestyńczyków. Zapowiedział również, że jego kraj w dalszym ciągu będzie pomagał gnębionym muzułmanom.

Jak stwierdził, Palestyńczycy są współczesnym symbolem ucisku. Wszystko ze względu na śledztwa, masakry i nieuprawomocnioną przemoc, jaką wobec nich stosują władze Izraela. Zdaniem Erdogana przyszłość ludzkości zależy od tego, w jaki sposób uda się rozwiązać sprawy Jerozolimy i Palestyny.

Prezydent Turcji oskarżył Izrael stosowanie coraz ostrzejszych środków przemocy. Jak powiedział: pokazuje to, że śmiałość tyranii wzrasta każdego dnia. Zapewnił, że rządzone przez niego państwo w dalszym ciągu będzie wspierać zarówno Palestyńczyków, jak i innych poszkodowanych przez konflikty muzułmanów z Afryki i Azji.

Nie są to pierwsze tak ostre słowa Erdogana skierowane w stronę Izraela. Na początku kwietnia tego roku, prezydent Turcji nazwał Benjamina Netanjahu terrorystą oraz najeźdźcą. Działania prowadzone przez izraelskie siły w na granicy Strefy Gazy określił mianem masakry.

Warto zauważyć, że za ostrymi słowami nie idą żadne oficjalne działania. Najprawdopodobniej Erdogan, który aspiruje do roli przywódcy świata arabskiego, próbuje w ten sposób zjednać sobie sojuszników i sympatyków. Jednakże Turcja, członek NATO, nie jest postrzegana jako zagrożenie przez Tel Awiw.

Izrael i Turcję łączy obawa przez wzrostem potęgi Iranu, który coraz głębiej zapuszcza swoje korzenie w ogarniętej wojną Syrii.

Źródło: express.co.uk/wolnosc24.pl