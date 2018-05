Fenomenalny sukces amerykańskiej Polonii. Przeniesienie pomnika zablokowane!

Brawo! Fenomenalny sukces amerykańskiej Polonii. Nowojorski adwokat Sławomir Platta ujawnił, że udało się zablokować decyzję burmistrza Fulopa o przeniesieniu pomnika Katyńskiego. Sprawa ma zostać teraz wyjaśniona przed sądem.

Nowojorski adwokat Sławimir Platta zapowiedział zaskarżenie decyzji burmistrza Stevena Fulopa i skierowanie do sądu wniosku o wstrzymanie decyzji o usunięciu Pomnika Katyńskiego.

Czytaj też: Dwa światy francuskiej patologii. Marokańczyk gwałci 87-letnią staruszkę. Sąd skazuje francuskiego Żyda za mowę nienawiści

Dziś mec. Platta poinformował, że decyzję o przeniesieniu pomnika udało się powstrzymać przed sądem federalnym.

Powstrzymaliśmy burmistrza. Powstrzymaliśmy go również w sądzie federalnym. Polonia zwyciężyła! Możemy teraz usiąść do stołu. Po tym, gdy burmistrz Fulop odmówił rozmowy z nami, teraz będzie musiał się z nami spotkać, bo nakaże to sąd

To wstyd, że tak musiało się to skończyć. Szkoda, że burmistrz New Jersey wykorzystuje nasz Pomnik Katyński, aby rozgrywać swoje brudne gierki polityczne – poinformował nowojorski adwokat.

Pozew złożony przez działaczy Polonii zablokuje przeniesienie monumentu do czasu wydania orzeczenia przez sąd. Ponadto do sądu złożony został również wniosek o dostęp do wszystkich wiadomości SMS oraz treści e-maili wymienianych pomiędzy burmistrzem Stevenem Fulopem, a wpływowym biznesmenem i developerem z Jersey City.

Chciałbym się dowiedzieć, czy burmistrz miasta jest na sprzedaż, czy jest przekupny. Burmistrz zapomniał o polskiej społeczności, zapomniał o nas o naszych podstawowych sprawach. Nie pozwolimy aby to się powtórzyło w przyszłości– zadeklarował prawnik.

Poniżej nagrania.

TYLKO W TVP INFO

Maciej @MGolubiewskiPL o oświadczeniu polskich Żydów: społeczność żydowska jest bardzo poruszona tą sytuacją i decyzją#PomnikKatyński #JerseyCity #wieszwiecej pic.twitter.com/U8LydMLUMk — TVP Info 🇵🇱 (@tvp_info) May 8, 2018

TYLKO W TVP INFO

Radny #JerseyCity, weteran z Wietnamu: jesteśmy solidarni z lokalną społecznością polską #PomnikKatyński #wieszwiecej pic.twitter.com/99fCS2YGDy — TVP Info 🇵🇱 (@tvp_info) May 8, 2018

Przeczytaj też: [TYLKO U NAS!] Co dalej z Koreą Północną? Kim Dzong Un mógł w końcu zdać sobie z tego sprawę