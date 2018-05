Fulop oberwał od swoich! Amerykańscy Żydzi atakują burmistrza Jersey City. Krytykują pomysł usunięcia polskiego pomnika

Amerykański Kongres Żydów wyraził zdziwienie działaniami władz Jersey City, które chcą usunąć Pomnik Katyński. Skrytykowano również słowa burmistrza Stevena Fulopa. Na Twitterze organizacji przypomniano historię mordów dokonanych przez ZSRR na oficerach polskiej armii.

Amerykańscy Żydzi poparli stanowisko Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w Polsce, który aktywnie protestuje przeciw planom usunięcia Pomnika Katyńskiego. Działania burmistrza Stevena Fulopa określono, jako zaskakujące.

Amerykański Kongres Żydów skrytykował również polityka za jego niewybredny język i oskarżenia, jakie skierował w stronę marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego.

ZOBACZ: Izraelczycy głupiej niż Komorowski. Dyplomatyczna żenada na linii Izrael Japonia [FOTO]

W opublikowanym na Twitterze wpisie, przypomniano również historię radzieckich zbrodni wojennych. Zauważono, iż od 5 do 15 proc. wszystkich ofiar było pochodzenia żydowskiego.

The #Jewish Community of #Poland issued a statement voicing concern over #JerseyCity Mayor's decision re the #KatynMemorial. The city's handling of this issue is surprising & the Mayor's offensive words to Speaker of the @PolskiSenat are unacceptable. https://t.co/17fIQYI9xu pic.twitter.com/954dOjwkml

— AJC Central Europe (@AJC_CE) 7 maja 2018