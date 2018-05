Izraelczycy głupiej niż Komorowski. Dyplomatyczna żenada na linii Izrael-Japonia [FOTO]

W czasie uroczystego obiadu Izraelczycy zaserwowali premierowi Japonii Shinzo Abe i jego żonie deser w bucie. Żarcik okazał się żenujący, bo dla Japończyków but jest czymś wyjątkowo „brudnym”. To tak jak by Morawieckiemu podać posiłek na majtkach, albo kalesonach.

Japończycy mają pecha. Najpierw prezydent Komorowski wlazł im w parlamencie na stół. Głowę polskiego państwa przebili jednak Izraelczycy.

Na początku maja z wizytą w tym kraju przebywał premier Japonii Shinzo Abe. W czasie uroczystej kolacji z premierem Netanyahu, na stół podano deser, który wsadzono do buta. Kapeć był oczywiście metalowym naczyniem nie zmienia to jednak tego, że doszło do żenującej wręcz sytuacji.

– To była głupia i całkowicie pozbawiona smaku decyzja – powiedział gazecie Yediot Aharonot jeden z izraelskich dyplomatów, który przez lata był na misji w Japonii.

– To tak jakby żydowskim gościom podać czekoladki na talerzu w kształcie świni. W japońskiej kulturze nie ma nic bardziej godnego „pogardy” niż buty.

Do sprawy odniósł się tez jeden z dyplomatów japońskich.

– W żadnej kulturze nie stawia się na stole butów – powiedział. – Jeśli to miało być dowcipne, to nie było. Mogę wam powiedzieć, że nasz premier został obrażony.

Zgodnie z japońską etykietą but jest czymś „brudnym”. Tego w czym się chodziło na zewnątrz nie można nosić wewnątrz. Dlatego też Japończycy nie noszą ich w domu, czy w miejscu pracy. Do ich zdejmowania zobowiązani są nawet goście

Deser dla premiera Japonii i jego żony oraz Benjamina i Sary Netanyahu przygotowała izraelska gwiazda kuchni Segev Moshe.

O sprawie pewnie nie zrobiłoby się głośno, gdyby kucharz nie pochwalił się zdjęciem przygotowanego przez siebie deseru na Instagramie.

