Lekarz zaniechał niezbędnej diagnostyki. Pacjent zmarł

O zaniechanie niezbędnej diagnostyki pacjenta, wskutek czego 56-letni mężczyzna zmarł, oskarżyła Prokuratura Okręgowa w Kielcach lekarza ze szpitala w Sandomierzu (Świętokrzyskie) – poinformowała we wtorkowym komunikacie Prokuratura Krajowa.

Do zdarzenia doszło w grudniu 2016 r. Do szpitala w Sandomierzu z bólami w klatce piersiowej zgłosił się 56-letni mężczyzna.

„Został przyjęty przez lekarza, który z uwagi na wyniki przeprowadzonego badania skierował go na oddział kardiologiczny. Pacjent został następnie przyjęty na SOR, ale po pięciu godzinach lekarz zwolnił go do domu i zalecił kontrolę u lekarza rodzinnego za trzy dni. Pacjent zmarł w domu dwa dni po wyjściu ze szpitala” – przekazała prokuratura.

W przygotowanej przez biegłych opinii wynika, że lekarz z SOR sandomierskiego szpitala „dopuścił się błędu diagnostycznego polegającego na przedwczesnym zaniechaniu niezbędnej diagnostyki pacjenta, a tym samym nieumyślnie naraził go na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu”.

Przesłuchany w charakterze podejrzanego lekarz złożył wyjaśnienia, w których nie przyznał się do zarzucanych mu czynów argumentując, że jego postępowanie wobec pacjenta było prawidłowe. Mężczyźnie grozi kara grzywny, ograniczenia wolności lub do roku więzienia.

W ubiegłym roku w całym kraju toczyło się 5678 postępowań dot. błędów medycznych. To o blisko 15 proc. więcej postępowań niż w 2016 roku, kiedy prokuratorzy prowadzili niecałe 5 tys. tego typu spraw. (PAP)